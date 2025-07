As revelações do tarot desta sexta-feira (4) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (4), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Um ciclo está se encerrando, então recue e observe o que de repente se liberta. O tarot sugere que a mudança é uma chegada, não uma perda; é um nascimento para uma oportunidade de realinhamento. O que estava preso pode começar a se mover neste momento.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Erros podem ocorrer, mas as lições aprendidas serão muito maiores do que se você ficar parado. Permita-se ser gentil no processo de transformação. Você pode tentar sem pressão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A beleza está em quão difícil a vida tem sido para você. A força te lembra que sua resiliência silenciosa significa mais do que qualquer tipo de reconhecimento do mundo exterior. Você demonstrou coragem de maneiras que talvez nem perceba. Agora é momento de honrar essa força com gentileza.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Continue avançando com calma e firmeza em direção aos seus objetivos, sem pressa para alcançar os resultados. Deixe que o “qualquer coisa” se torne seu superpoder silencioso hoje.

Texto com informações do site Hindustan Times