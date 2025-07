Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (3), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quer contribuir para tornar o mundo um lugar melhor? Descubra as respostas para essas perguntas e entenda o seu Grande Porquê. De acordo com o tarot, isso ajudará você a alcançar seu objetivo do dia.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um atraso pode ser uma oportunidade fantástica, capricorniano, mesmo que não pareça agora. Você tem a chance de parar e analisar o que está acontecendo. Você pode aproveitar o momento e usá-lo para melhorar sua situação.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Que medo o impede de viver uma vida plena? O tarot de hoje serve como um lembrete para nunca deixar que suas preocupações se tornem uma força controladora que impeça sua felicidade futura.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Baixe a guarda, pisciano, é cansativo viver a vida como se você precisasse se proteger de ser magoado.

Texto com informações do site YourTango