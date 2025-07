As revelações do tarot desta quinta-feira (3) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (3), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Para vivenciar maior abundância, talvez você precise mudar sua mentalidade e seu coração.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

À medida que você cresce como pessoa, as oportunidades na sua vida também crescem. Você faz as coisas acontecerem com suas ações, então trabalhe duro e use sua energia com sabedoria.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Lembre-se: qualidade é mais importante do que quantidade. Se você costuma ter confusões ou mal-entendidos, considere implementar um hábito proativo para evitá-los no futuro.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot lembra você de se conectar com sua intuição. Ela certamente fala, mas talvez você precise se voltar para dentro em vez de pedir a opinião de todos para discerni-la.

Texto com informações do site YourTango