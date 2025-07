Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 6 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Uma viagem ou quebra de rotina. Você sente que dá mais do que recebe. Reflita sobre relacionamentos. Chamados para amadurecer juntos ou separadamente, mas com resultados tangíveis que impactam positivamente o relacionamento. Conversa franca. Solteiros conhecem pessoas que fazem olhar as coisas de forma diferente.

Capricórnio

Uma clareza que pode trazer ansiedade. Alguém que você não via há algum tempo reaparece com uma atitude diferente. O coração deseja estabilidade, mas também liberdade emocional. Fase de reconstrução. Conversas sobre o futuro, dinheiro ou mudança. Uma pessoa reservada está observando você há algum tempo. Alguém tem malícia nas intenções.

Aquário

Notícias de alguém. Sinais claros estão chegando, mas sua mente racional quer ignorá-los. Fase de adaptação. Maior igualdade. O inesperado tira você da rotina e o coloca frente a frente com alguém diferente. Proteja aquilo que o fortalece.

Peixes

Uma revelação. A sensibilidade está no auge. Um gesto vale mais que mil palavras. Um de vocês fica em silêncio, algo que não pode mais ser sustentado. As tensões são liberadas. Não ignore uma conexão, pois pode haver química de verdade.