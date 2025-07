Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 6 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Áries

Um parceiro, uma renovação no amor, desejos e sonhos. Paixão por alguém que o confronta. Energia de atração e colisão. Casais precisam relaxar e rir mais; procurem uma maneira de sair da rotina. Uma pessoa intensa desperta a curiosidade. Atenção: Não confunda intensidade com conexão real.

Touro

Explore o que tentaram esconder de você. Ternura e profundidade são ativadas se você se permitir baixar a guarda. Uma pessoa estável está interessada em você, mas precisa de sinais mais claros. Se você sempre acha que uma oportunidade melhor no amor está prestes a chegar, você não viverá plenamente o momento presente.

Gêmeos

Uma conversa muda tudo. Alguém quer uma segunda chance, mas você não é mais o mesmo. Casais devem ter cuidado com ciúmes, mensagens sem resposta ou silêncios tensos. Fale com respeito e compaixão. Alguém que se aproxima por meio de uma conexão inesperada. Observe com atenção para não se deixar enganar.

Câncer

Mudanças necessárias. Olhe para trás para entender o que você precisa agora. Casais passam por conversas profunda sobre decisões passadas. Um gesto sincero muda tudo. Alguém próximo te vê de forma diferente. Possível encontro inesperado.

