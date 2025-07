Fase de mudanças e decisões importantes para 4 signos do horóscopo chinês

Uma semana movimentada está se aproximando e pode marcar uma virada. Será uma fase de mudanças e decisões importantes para estes 4 signos do horóscopo chinês. Confira a lista:

Búfalo

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, uma semana para se manter firme. Novas oportunidades de emprego ou projetos estão no horizonte, mas cuidado: nem tudo que reluz é ouro. Invista no que realmente combina com você e não se esforce demais.

Cavalo

As emoções estão à flor da pele e podem atrapalhar o julgamento. Não tenha pressa antes de tomar decisões importantes. Este não é o momento para pressa, mas sim para pensar com calma.

Cabra

Uma reformulação pessoal e familiar está chegando. Pode haver algum caos, mas também há a oportunidade de colocar suas prioridades em ordem. Não fuja do desconfortável.

Porco

De acordo com a astrologia, o foco está no seu bolso. Reveja as despesas, faça ajustes quando necessário e trace um novo roteiro financeiro. Um pouco de controle hoje lhe dará mais liberdade amanhã.

Com informações do site Minuto Neuquén