As revelações do tarot desta quarta-feira (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (2), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Uma mudança sutil na atmosfera emocional, muitas vezes despercebida, pode ter efeitos no mundo real. Talvez hoje você se sinta mais conectado consigo mesmo e com as necessidades dos outros.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você não precisa da aprovação de ninguém neste momento, mas da sua verdade. Às vezes, um único momento de silêncio pode revelar mais do que um dia inteiro repleto de atividades. Siga a sua luz. Sua sabedoria já sabe o que você busca.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Uma ideia, uma inspiração ou uma explosão de motivação podem virar seu mundo de cabeça para baixo e mudar completamente seu humor e foco. Não a ignore; deixe que ela o guie. Algo que mereça atenção e ação pode desencadear um novo fluxo em sua rotina.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Abandone suas tentativas de controlar as coisas que não precisam ser solucionadas. Desacelere e respire fundo. Comece a deixar o dia fluir sem sua interferência. A percepção virá do silêncio, não do barulho.

Texto com informações do site Hindustan Times