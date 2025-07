Não use! Estes são os sapatos que você não deve usar se quiser um look estiloso

Existem vários tipos de calçados que, embora confortáveis ​​ou práticos, podem prejudicar a elegância de um look, dependendo do contexto.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

No mundo da moda, os detalhes fazem toda a diferença. E quando se trata de elegância, o calçado desempenha um papel crucial.

O par de sapatos errado pode arruinar até o look mais sofisticado, enquanto a escolha certa pode elevar instantaneamente o seu estilo.

Sapatos que você não deve usar porque perde a elegância Pexels

Evite-os! Sapatos que prejudicam o seu visual

Se você busca projetar uma imagem elegante e refinada, é essencial saber quais tipos de calçados podem prejudicar a elegância do seu look.

Aqui está um guia sobre os calçados que você deve evitar se o seu objetivo é sofisticação.

Tênis em Contextos Inapropriados

Embora os tênis tenham transcendido a academia para se tornarem parte da moda casual e urbana, usá-los em excesso ou em situações formais é um erro comum que prejudica a elegância.

ANÚNCIO

Combinar tênis com um terno ou um conjunto mais formal compromete completamente a intenção do look. Guarde seus tênis para ocasiões mais descontraídas e opte por sapatos sociais, mocassins ou botas de cano curto mais elegantes quando a situação exigir.

Sandálias de plástico ou borracha (chinelos)

Chinelos são sinônimo de praia, piscina ou simplesmente de estar em casa. Seu design e material são inerentemente informais e nunca devem, em hipótese alguma, ser considerados para um look que visa elegância. Usá-los fora do contexto adequado é um erro completo que denota descuido e falta de estilo.

Sandalias flip flops Pexels

Crocs

Apesar do seu inegável conforto e popularidade em certos nichos, os Crocs são calçados puramente funcionais e casuais. Seu design volumoso e o material de resina os tornam incompatíveis com qualquer roupa que aspire elegância. São ideais para jardinagem ou um passeio bem tranquilo, mas nunca para um passeio em que você queira parecer sofisticado.

Crocs Pexels

Botas UGG

As botas UGG, com seu forro característico de pele de carneiro e design folgado, são famosas por seu aquecimento e conforto no frio.

No entanto, seu estilo é inerentemente rústico e casual. Tentar incorporá-las a um look elegante ou formal é um erro que desequilibra a harmonia do look, retirando qualquer toque de sofisticação. Elas são perfeitas para um dia frio e casual, mas não para um evento que exija um toque de glamour.

Botas UGG Pexels

Sapatos com plataformas excessivamente grossas ou designs infantis:

Embora as plataformas possam adicionar altura e um toque de ousadia, plataformas excessivamente grossas, desproporcionais ou com designs ostentosos e infantis (como estampas chamativas ou enfeites excessivos) podem parecer desajeitadas e prejudicar a delicadeza e a elegância do look. O segredo está na proporção e na sofisticação do design.

Plataformas Pexels

Sapatos muito gastos, sujos ou mal conservados

LEIA TAMBÉM:

Os signos mais compatíveis no amor em julho 2025

A onda do “faça você mesmo” chegou: estão perguntando ao ChatGPT como aplicar Botox em casa

A cor que mais atrairá sorte para cada signo em julho de 2025

Este talvez seja o ponto mais importante. Não importa o tipo de sapato, se estiver gasto, sujo, arranhado, sem costura ou com a sola descascando, ele automaticamente arruinará qualquer tentativa de visual elegante.

Sapatos impecáveis ​​e bem cuidados são um sinal de atenção aos detalhes e respeito pela sua autoimagem. Invista na manutenção dos calçados ou, se necessário, substitua-os.