Mulher gravada matando marido com bebê no colo sai da prisão

Uma mulher que foi gravada esfaqueando o companheiro foi liberada pela Justiça para cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com o Portal de Prefeitura, Pollyana Vitória Lima Marinho da Silva, de 23 anos, matou o ex-companheiro Leonardo da Silva do Santos, de 30 anos, enquanto ele segurava o filho do casal no colo, na região Metropolitana do Recife.

Imagens de uma câmera de segurança flagram o momento. Apesar de ser socorrido, Leonardo não resistiu ao ferimento.

A acusada relatou que o crime ocorreu depois que os dois discutiram por ciúmes e ela afirmou que era ameaçada de morte pela vítima. Além disso, Leonardo havia dito que levaria o bebê de 10 meses embora.

Outro vídeo da mesma câmera mostra Leonardo tocando com uma faca na perna de Pollyana enquanto os dois estavam sentados em um sofá, momentos antes do crime.

De acordo com a irmã da vítima, o relacionamento entre o casal era conturbado e marcado por episódios de comportamento possessivo e agressivo por parte de Pollyana.

A Justiça considerou a idade do filho do casal ao autorizar a prisão domiciliar.

