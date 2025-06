Horóscopo de julho de 2025: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Junho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar julho de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Sagitário

Você pode enfrentar problemas de divórcio ou separação. Não viva mentindo para o seu parceiro; é hora de uma mudança para melhor. Você começará a fazer aulas.

Sonhos se tornando realidade. Tenha cuidado com álcool e vícios; é hora de se controlar e se manter saudável. Novos empregos e oportunidades de crescimento.

Você é o melhor em ouvir os problemas dos outros e dar-lhes os melhores conselhos, mas tente não se colocar em último lugar. Sua intensidade no amor estará ainda mais forte.

Capricórnio

A boa sorte virá em tudo relacionado ao crescimento econômico. Você sentirá uma tremenda vontade de progredir e crescer na carreira. Mantenha a calma; este mês será muito bom para a renda, mas tome cuidado com dívidas passadas.

É hora de sentar, conversar e chegar a um acordo com as pessoas. Você será convidado para algo. Não se esqueça de que você é excelente em ensinar e tem o dom de influenciar os outros, mas tome cuidado com seu temperamento.

Às vezes, você trata mal as pessoas que o amam; pense bem antes de falar. Você terá uma reunião com seus superiores sobre mudanças de cargo. Você encontrará um amor do passado e pode se apaixonar novamente.

Aquário

Em julho, você terá a atitude necessária para superar os problemas que o sobrecarregam e decidir se reinventar em tudo relacionado ao seu trabalho. Lembre-se de que seu signo precisa estar sempre em movimento para que as boas energias fluam ao seu redor.

Você receberá uma nova oferta de emprego, será em uma empresa internacional. Não abandone seus estudos e verá como eles abrem portas para você.

Você brilhará em tudo relacionado aos negócios e ao fechamento de negócios. Tente não dar tanta importância ao que as pessoas dizem sobre você; lembre-se de que você tem sua própria luz.

Peixes

Você está relembrando um amor passado; é hora de conversar e chegar a um acordo, porque rancores não fazem bem à alma. Você renovará sua atitude e voltará a se exercitar.

Este mês será excelente para você continuar com seus projetos de crescimento no trabalho; apenas desconfie um pouco de algumas pessoas porque sua luz as incomoda. Alguém no trabalho está se apaixonando por você; é importante esclarecer essa situação; não se envolva com amores proibidos.

Chance de pagar suas dívidas ou deixar tudo em dia, pois você está em um momento de abundância; aproveite ao máximo.