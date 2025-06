Horóscopo de julho de 2025: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Junho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar julho de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Leão

Você receberá um bônus. Planeje alguns dias em contato com a natureza para fortalecer sua energia e atrair sorte. Este mês será ideal para se reinventar e alcançar a prosperidade.

Não mude sua personalidade forte; é ela que o ajuda a ter sucesso. Cuide dos seus pulmões e pare de fumar. Uma viagem.

No amor, você estará muito ativo e pode encantar mais de uma pessoa. Se você for solteiro, desconfie de pessoas descontentes; proteja-se e não prometa coisas que não cumprirá.

Virgem

Você terá um conflito com alguém por causa de fofocas. Você é carismático e atrairá bastante. Chance de mudar de casa. Uma gravidez surpresa.

Você dará presentes para uma nova paixão, mas lembre-se de que o amor não se compra. Julho é um mês de reinvenção para você; é hora de mudar seu ambiente de trabalho para melhor, graças às oportunidades que você estava esperando.

Mantenha a calma e evite a raiva causada pela impotência. Assine documentos legais. Proteja-se de perdas e roubos. Comece aquele negócio que você estava pensando. Pague dívidas passadas, pois o estresse pode causar dores de cabeça ou nas costas.

Libra

Julho é o mês da transformação que você tanto almeja em sua trajetória profissional. Você tem uma habilidade inata, um talento muito forte, então é hora de se treinar; você verá como o que tanto almeja chega.

Tome cuidado para não se tornar confiante demais com seus colegas; junto com o sucesso também vem a inveja, então sempre fale com cautela.

Em nível familiar, cuide bem de sua mãe neste mês de julho. Aproveite essas datas para realizar tudo o que você tem pendente e verá como a energia flui.

Escorpião

Este mês, você sentirá muita pressão no trabalho. Tente manter a melhor atitude possível. Lembre-se de que você é super responsável e sempre se esforça para fazer as coisas perfeitamente, então dedique seu tempo para concluir qualquer tarefa.

Muitos eventos sociais o aguardam. Você é muito apaixonado por tudo o que faz, o que causa problemas com os outros, pois sente que eles não colocam a mesma intensidade nisso.

Aprenda a ser mais tolerante e não caia em provocações. Você sairá de férias ou descansará. Você sempre precisa reservar um tempo para si e para quem ama.

Se sentir que alguém está se afastando, lembre-se de que o amor nunca acaba, ele apenas se transforma e sempre há algo a se fazer.

Para alguns, é hora de se reinventar e conhecer mais pessoas.