Horóscopo de julho de 2025: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Junho chega ao fim e já estamos preparados para iniciar julho de 2025! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Amores passados ​​virão em sua busca, mas o amor também virá em uma nova pessoa. Não faça dieta com remédios e cuide mais da saúde.

Em termos financeiros, você pagará suas dívidas e colocará tudo em dia. Projeto no exterior. Você processará escrituras ou heranças. Sua energia positiva cresce ainda mais nesta temporada.

Hora de aumentar sua força espiritual. Abrir um negócio ou mudar de emprego. Você será convidado para algo especial. Evite brigas ou estresse com qualquer coisa.

Touro

Você é apaixonado pelo que faz, mas desanima facilmente. Não desista. Lembre-se: em boca fechada não entra mosca, então não fale sobre seus planos até que eles se realizem.

Este é um mês para pensar bastante sobre questões de investimentos. Chance de mudar de emprego. Seu signo é regido por dinheiro e negócios prósperos. Aprenda a escolher melhor seus amigos e cuide de seus projetos.

No amor, se você estiver solteiro, seu parceiro ideal chegará; deixe para trás aqueles casos que só ocupam seu tempo e energia. Cuide do seu dinheiro.

Gêmeos

Seus superiores irão testá-lo; demonstre suas habilidades. Este é um mês ideal para resolver questões legais, com a vitória do seu lado. Um amor do passado irá procurá-lo.

Você precisa se exercitar; inscrever-se em uma aula de esportes ou dar uma caminhada. Seu temperamento está forte e você magoa os outros sem querer, então pense antes de falar.

Destaque para um animal de estimação. Julho é o seu mês de sorte financeira. Você se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer e sempre busca agradar aos outros antes de si mesmo, mas este mês você fará mudanças positivas.

Você terá dias de muito amor com seu parceiro; seu signo é regido pela energia sexual e tudo flui melhor.

Câncer

Você planeja suas férias e compra as passagens. Julho é o seu mês de sorte. Aproveite os bons momentos. Você saberá do nascimento que o fará muito feliz.

Não tome decisões precipitadas sobre mudar de emprego. Você pode falar sobre casamento ou morar junto.

Tenha cuidado com questões legais ou impostos, mantenha suas contas em ordem. É hora de comprar algo importante que deseja.