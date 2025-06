Confira as revelações do tarot, deste domingo (29), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A vida familiar parece alinhada e objetivos compartilhados podem aproximá-los. Já a vida amorosa pode parecer emocionalmente distante, mas espaço e paciência podem reacender a chama.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

As responsabilidades profissionais podem parecer exigentes, mas sua capacidade de lidar com crises o ajudará a se manter no caminho certo. As interações familiares podem ser tensas, então, às vezes, o silêncio traz mais clareza do que palavras.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que reconectar-se com a família ou participar de reuniões pode ser emocionalmente gratificante nesta fase.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

As interações familiares são acolhedoras e estimulantes, ajudando você a manter o equilíbrio emocional. No relacionamento, pode ser necessário regulação emocional nesta fase, e liberar expectativas irreais ajudará a manter a paz.

Texto com informações do site Hindustan Times