Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (27), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Deixe as respostas virem entre os momentos de silêncio. Respeite os momentos de quietude; eles não significam uma pausa em sua jornada. Quando seus pensamentos estiverem claros, o próximo passo se tornará evidente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Deixe ir com elegância e confie que algo mais alinhado com você surgirá no futuro. Você tem permissão para abandonar o que antes parecia um espaço seguro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A cura começa no momento em que você para de abrir a ferida. Você agora é forte, não porque não doeu, mas porque escolheu se livrar dela.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Escolha a paixão em vez da perfeição. Você está entrando em um espaço que exigirá que você se entregue por inteiro, mesmo que o plano não esteja totalmente concluído. Diga “sim” a tudo o que te ilumina.

Texto com informações do site Hindustan Times