Todos são lindos! 5 cortes de cabelo volumosos para estilizar seus traços e definir seu rosto

Um corte de cabelo define tudo. Seja para arruinar um visual ou para realçá-lo completamente, é fato que esta é uma das decisões cruciais que as mulheres devem levar em consideração se buscam harmonizar o rosto e definir seus traços.

Para as mulheres, cortar o cabelo é uma das decisões mais significativas. É uma forma de deixar o passado para trás, experimentar algo novo, abrir novas oportunidades e explorar novos horizontes, que sempre marcam um antes e um depois em cada fase da vida.

Se você busca dar um toque de frescor e renovação ao seu visual, considere opções de cortes volumosos. Esta é, sem dúvida, uma alternativa que você deve considerar este ano, ajudando seu rosto a realçar seus traços estilizados.

Cortes de cabelo em tendência Instagram: @kukumber_k

5 Cortes de Cabelo Volumosos que Afinarão Seus Traços

A moda dos anos 70 e 80 já está no ar há alguns meses, dando o tom para tendências em estilos que se tornariam os favoritos das mulheres, revisitando alguns dos looks e até mesmo cortes de cabelo dos ícones da época.

Especialistas em styling já revelaram quais cortes de cabelo serão tendência este ano, e eles incluem bastante volume! Lembre-se de que essas opções são ideais para quem quer dar um ar mais volumoso aos cabelos, além de dar um visual dinâmico que vai até exibir um rosto estilizado e jovial.

Corte Butterfly

O corte Butterfly é um dos favoritos desde 2024 e, aos poucos, as celebridades começaram a adotar esse estilo, caracterizado por suas camadas distintas e um formato semelhante às asas deste lindo inseto, a borboleta.

Corte butterfly Pinterest (Pinterest)

Bob em Linha A

O corte bob é um dos mais recomendados por especialistas, principalmente para mulheres que buscam um visual sofisticado e bem cuidado. Entre as opções para esse corte, há uma que promete ajudar a disfarçar as maçãs do rosto e “afinar” o rosto. Lembre-se: ele se caracteriza por ser mais curto na nuca e alongar até o maxilar.

Corte Bob A-line Pinterest (Pinterest)

Franja Cortina

A franja cortina é outra opção clássica que remonta à década de 1970. Ela se caracteriza por ser repartida bem ao meio, deixando uma queda gradual que emoldura o rosto de forma romântica. É perfeita para mulheres sonhadoras e doces que buscam algo sedutor e diferente.

Corte franja cortina Pinterest (Pinterest)

Corte Lobo

Cortes de cabelo com nomes de animais se tornaram muito populares nos últimos anos. Enquanto o corte borboleta era uma opção para mulheres que buscavam algo muito mais feminino, o corte lobo era uma alternativa para aquelas que se consideravam rebeldes e não seguiam os padrões estabelecidos. Caracteriza-se por adicionar volume bem no centro do cabelo e destacar as camadas de forma “bagunçada”.

Corte Lobo Pinterest (Pinterest)

Shaggy Messy

Por fim, o corte shaggy é uma opção perfeita para definir seus traços e é recomendado para rostos triangulares, ovais ou alongados. É popular por suas camadas irregulares e textura desigual.