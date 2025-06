Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (25), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O perdão é uma energia liberada a seu favor, não apenas aos outros. Apegar-se a algo pode apenas bloquear o caminho para algo novo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Confie na sua jornada — os trechos percorridos sozinhos são mais claros em termos de percepção do que você imagina.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Confrontar a verdade interrompe mais conversas do que tentar agradar a todos. Mantenha-se firme em relação ao que você sabe no fundo do seu coração; esta é uma força pela qual você pagou.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seja honesto consigo mesmo antes de buscar confirmação. O que pode parecer alinhado não é necessariamente fácil; sempre parecerá certo. Hoje, escolha com clareza, não com medo.

Texto com informações do site Hindustan Times