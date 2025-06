Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Louco

Momento de amadurecimento e crescimento profissional; não deixe que ninguém o impeça no seu caminho para o sucesso.

Touro - Carta O Diabo

A boa sorte o cerca em projetos e em tudo relacionado a sorteios, portanto aproveite.

Gêmeos – Carta O Mundo

É hora de correr riscos e fazer mudanças para ser feliz.

Câncer - Carta A Temperança

Uma semana de retomada da calma e novas oportunidades.

Leão - Carta O Julgamento

Não tenha medo de se renovar. Você é muito vaidoso, e isso sempre lhe cai bem, então vá em frente.

Virgem - Carta O Carro

Libra - Carta O Imperador

Você é grandioso, que possui um imenso poder interior.

Escorpião – Carta A Roda da Fortuna

É hora de se concentrar; não deixe que pensamentos negativos invadam sua mente. Chance de gravidez.

Sagitário – Carta A Torre

A vida é simples. Não se deixe levar por complicações; é vital que você evite se envolver em problemas que não são seus e que deixe as pessoas serem quem são.

Capricórnio – Carta Ás de Paus

Poder e firmeza em suas decisões. Apenas que seja discreto e não fale muito sobre seus sucessos ou planos.

Aquário – Carta O Sol

Seja mais consciente com seus gastos e a começar uma poupança. Isso o ajudará a se sentir mais seguro e a construir um futuro sólido.

Peixes – Carta O Mago

Mudanças favoráveis ​​estão chegando em seu ambiente de trabalho. Este é o seu momento de brilhar.

