Moda esportiva chique para elevar a elegância esportiva

A tendência mistura o look esportivo com um toque chic

Sporty chic é a nova tendência da moda. É um estilo em que os looks são aparentemente chiques, mas para dar um toque diferenciado e contrastante, você adiciona uma peça esportiva. Sabemos que você já experimentou! Mas aqui explicamos as combinações.

Look Esportivo com Salto

Pegue seus sapatos de salto e adicione peças esportivas para dar um contraste. Você também pode combiná-los com uma camisa, mas certifique-se de que seja de uma cor vibrante, como vermelho, amarelo, verde ou fúcsia. Uma bolsa combinando ajudará você a alcançar o look esportivo chique perfeito.

Jaqueta com Tênis

Sua calça jeans combina perfeitamente com um blazer de qualquer cor e uma blusa combinando perfeitamente. E, para dar aquele toque esportivo chique extra e muito conforto, adicione um tênis. Você vai brilhar!

Sporty chic Para seu look esportivo, nada melhor que uma jaqueta jeans (Felipe Ocaña)

Terno com Tênis

Para um look masculino esportivo chique, nada melhor do que um terno elegante com tênis. Sugerimos usar preto, incluindo uma gravata da mesma cor, e uma camisa branca. Depois de ter aquele look neutro, basta completá-lo com tênis.

Que tal uma saia?

E se o verão estiver chegando, você pode optar por uma saia lápis estilosa, um moletom e, claro, seus tênis.

Ou, melhor ainda, um vestido de festa com tênis dará a você um visual esportivo chique.

Sporty chic Uma saia complementa seu look chic (Felipe Ocaña)

Sua personalidade é tudo

Além da sua roupa, o mais importante é que você se sinta confiante e transmita uma personalidade marcante. Adapte suas preferências para projetar uma imagem confiante para qualquer pessoa que cruze com você na rua.