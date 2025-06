O que acontece quando você usa maquiagem para ir à academia?

Existe um lugar onde as mulheres buscam aliviar a tensão, fortalecer o corpo e se sentir melhor: a academia. Mas mesmo lá, muitas vezes sentimos o peso dos padrões estéticos. Devo usar maquiagem para malhar? E se eu não estiver “perfeita”? A pressão social para estar sempre bonita pode nos prejudicar justamente naquele espaço que deveria ser um lugar de liberdade.

A tecnóloga e cosmetologista da Integral Aesthetics, Berenice Benalcázar, fundadora da Skin&Beauty Estética Integral, explica: “Quando vamos à academia, devemos nos concentrar no autocuidado; é um momento para cada uma de nós.”

Maquiagem na academia Os padrões estéticos podem afetar nossa pele

A Importância dos Cuidados com a Pele

Com base em sua experiência, Berenice garante que uma rotina de cuidados com a pele na academia deve ser simples, mas eficaz: lavar o rosto e aplicar protetor solar. É simples assim: se você for de manhã, basta limpar o rosto e aplicar um bom protetor solar. Se você for trabalhar à tarde e voltar do trabalho maquiada, sim: remova a maquiagem, enxágue bem o rosto e reaplique o protetor solar. As luzes da academia também podem danificar a pele.

“Não recomendo usar base, corretivo ou rímel durante a atividade física. O suor e a oleosidade natural da pele se misturam a esses produtos e podem causar obstruções, acne e irritação. Quanto mais limpo estiver o seu rosto, melhor será o cuidado da sua pele e o seu desempenho”, enfatiza a especialista.

O cuidado da pele na academia Seu melhor acessório na academia é uma pele limpa (Drazen Zigic)

O que dizem os estudos?

Um estudo de 2024 da Universidade Texas A&M concorda. O estudo analisou 43 estudantes (20 homens e 23 mulheres) que correram por 20 minutos. A base foi aplicada em metade do rosto e a outra metade foi deixada limpa. O resultado: a área com maquiagem teve poros obstruídos, maior retenção de umidade e redução da oleosidade natural, enquanto a parte sem maquiagem respirou adequadamente.

Então, é só isso? Bem, Berenice indicou que ter uma boa aparência pode incluir outros aspectos que também valorizam o visual: um penteado que você goste, uma roupa confortável que te faça sentir confiante. “Exercício é sinônimo de autocuidado, e um resultado extra é o que vamos alcançar”, enfatiza.

Portanto, da próxima vez que você fizer a bolsa da academia, lembre-se: seu melhor acessório é uma pele limpa e protegida e uma atitude confiante. O verdadeiro brilho está em como você se sente durante o exercício, não em como você se veste enquanto o faz.