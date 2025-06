Montessori sem mitos e com propósito: educar com liberdade, limites e autonomia

Materiais de aprendizado feitos de madeira do Método Montessori

Sem recompensas ou punições, sem telas e com um ambiente adaptado à criança: assim funciona Montessori, um método em uso há mais de um século que promove a liberdade dentro de limites.

A metodologia Montessori, desenvolvida pela médica, ativista e educadora italiana Maria Montessori no início do século XX, é muito mais do que um movimento educacional: é uma filosofia que respeita o tempo, os interesses e os processos de cada criança.

Laura Pérez, especialista na metodologia Montessori, compartilhou os pilares e as vantagens dessa abordagem focada no desenvolvimento neurológico infantil.

Pilares fundamentais

Montessori se estrutura em cinco pilares fundamentais: independência, respeito, observação, aprendizagem no próprio ritmo e um ambiente preparado.

O primeiro, a vida prática, visa promover a autonomia desde cedo. “Uma criança autônoma se fortalece emocionalmente, aprende a resolver problemas e desenvolve uma autoestima saudável”, explica Pérez. Por isso, nos ambientes Montessori, tudo é disposto na altura da criança: mesas, materiais, prateleiras e até filtros de água.

Um Ambiente Preparado, Não Decorado

Em contraste com ambientes escolares visualmente sobrecarregados, a sala de aula Montessori prioriza espaços neutros, limpos e organizados. A especialista enfatiza que as crianças precisam de ambientes preparados que minimizem a superestimulação e promovam a concentração. “As paredes não são decoradas com animais ou desenhos. Tudo é organizado para que a criança possa se concentrar em seu aprendizado, não em se distrair.”

Sem Telas: Aprendizagem Prática e Ativa

Um dos aspectos mais inovadores é a ausência de telas na sala de aula. Pérez alerta para o impacto negativo dos dispositivos eletrônicos na infância, principalmente antes dos sete anos: “As telas interferem na socialização, limitam a curiosidade e afetam o desenvolvimento emocional”. Em vez de tablets, as crianças trabalham com materiais de autoconstrução que lhes permitem aprender em seu próprio ritmo, cometer erros e descobrir soluções por conta própria.

Sem Recompensas ou Punições: Disciplina por Meio da Compreensão

Outro ponto-chave da metodologia é que recompensas e punições não são utilizadas. “As crianças aprendem porque querem aprender, não porque recebem uma recompensa ou evitam uma sanção”, diz Pérez. A abordagem Montessori promove a disciplina interna e a autorregulação por meio da compreensão do ambiente e de seus limites.

Mais de um século de educação com propósito

Longe de ser uma tendência recente, o método Montessori tem mais de um século de história. Nasceu quando Maria Montessori, a primeira médica da Itália, começou a trabalhar com crianças consideradas “com problemas neurológicos”. Ao oferecer-lhes um ambiente adequado, ela as ajudou a se destacarem nos exames escolares, acima de outros alunos.

Liberdade não é fazer o que você quer

Finalmente, Pérez esclarece um mito comum: “Não é verdade que as crianças Montessori fazem o que querem. A metodologia se baseia na liberdade com limites claros, respeito mútuo e preparação adulta.” Essa educação personalizada permite que as crianças avancem em seu próprio ritmo, sem restrições de idade para acessar o conhecimento.

Montessori em casa: simples, acessível e transformador

Longe de exigir grandes investimentos, o método Montessori pode ser implementado em casa com gestos simples: um colchão no chão, utensílios acessíveis, espaços organizados e tempo de qualidade com a criança. Porque, como afirma Laura Pérez, “quando uma criança descobre que pode, sua fome de conhecimento é despertada, e isso não tem preço”.

A metodologia Montessori nos convida a repensar o papel da criança como participante ativa em sua aprendizagem. Não se trata de uma tendência moderna ou de um movimento permissivo, mas sim de uma filosofia educacional com bases sólidas, respaldada por mais de um século de resultados positivos. Sua aplicação, tanto em sala de aula quanto em casa, demonstra que educar com liberdade, mas também com estrutura, é possível e transformador.