Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Semana agitada, mas é preciso saber ouvir. Uma notícia ou um comentário o faz repensar seus sentimentos. Um jovem o preocupa. Fim de um processo emocional. Necessidade de estar juntos e sair da rotina. Você conhece alguém em um lugar novo ou diferente.

Capricórnio

Uma pista esclarece algo em sua vida amorosa. Fique atento. Se você tem dificuldade para se expressar, a outra pessoa não será capaz de adivinhar. Comunique-se. Alguém retorna. Casais devem agir em união. Permita-se ver a vida de um ângulo diferente.

Aquário

Novas conexões no seu caminho. Desconfie de sinais confusos e não brinque com os sentimentos dos outros. É hora de ser mais claro sobre o que você quer. Problemas familiares. Diferenças nas prioridades e chance de resolver conflitos no relacionamento a partir do diálogo. Conhecendo alguém mais jovem ou de uma outra cultura.

Peixes

Alguém que mexeu com seu passado pode reaparecer. Nem tudo é o que parece, então mantenha os olhos abertos. Mudanças de humor ou tensões sobre questões financeiras podem afetar os casais. Cuidado para não repetir histórias que o feriram.