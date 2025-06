Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Tenha cuidado com palavras impulsivas. Uma conversa sincera que esclarece a direção do relacionamento. Seu coração está pedindo mais verdade. Não ignore o que você sente. Alguém vem com algo para você. Um novo interesse amoroso.

Virgem

É hora de confiar mais em si mesmo. Sua clareza emocional será fundamental. As redes sociais podem trazer algo. Momento para decisões compartilhadas. Não imponha e use o diálogo com respeito. Alguém propõe algo que faz você repensar o que está buscando.

Libra

Relacionamentos sendo renovados. Alguém que parecia esquecido reaparece em sua vida. Você sente a necessidade de se reconectar e romper a rotina. Um convite ou encontro que pode se transformar em algo mais. Não se apegue ao velho por medo.

Escorpião

Falando com alguém distante. O que você manteve em silêncio precisa vir à tona para abrir caminho. Um assunto inacabado pode ser resolvido com um diálogo sincero. Evite situações que os separam por uma noite na cama. Uma nova atração faz você pensar sobre o que realmente deseja.