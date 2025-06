Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeo e Câncer até 28 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeo e Câncer . Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Saiba aceitar as mudanças. Surpresas emocionais. O inesperado pode ser positivo. Novas dinâmicas em sua vida. Casais devem conversar abertamente. Encontro inesperado em um novo ambiente.

Touro

Encontrando o passado, mas também conhecendo novas pessoas. Seu coração pede mais estabilidade e sinceridade. Vocês unem forças para enfrentar um problema familiar. Você precisa se livrar de alguém que está causando conflito no relacionamento. Possibilidade de se conectar com alguém em um ambiente que não tem nada a ver com o romance.

Gêmeos

Resolvendo um problema. Alguém novo está observando você. Não negligencie os detalhes. Hora de equilibrar dar e receber. Evite reclamações infundadas. Alguém inesperado chama sua atenção. Possibilidade de conexão.

ANÚNCIO

Câncer

Hora de pensar bem antes de agir. Entenda o que você quer e o que não quer mais. Alguém está procurando por você. Uma semana para renovar acordos, com abertura e sem julgamentos. Uma pessoa que desperta seu interesse aparece em sua vida.