Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 27 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Não tente mudar ninguém, pois cada um tem seu próprio caminho. Você terá a chance de ganhar algo importante.

É hora de colocar suas finanças em ordem. Pague dívidas antigas e estabilize suas contas bancárias. A paz de espírito financeira está ao seu alcance. Preste atenção ao estresse e às enxaquecas.

A conexão no amor será harmoniosa e fluida.

Capricórnio

Pare de tentar controlar seu parceiro; dê espaço a ele para que esse relacionamento funcione melhor. Confiança e respeito são a base. Um familiar irá procurá-lo para pedir dinheiro emprestado.

ANÚNCIO

Você decide fazer dieta e exercícios. Você notará como se sente mais leve e com mais energia. Esses dias serão bons para conhecer pessoas importantes; não perca nenhuma reunião.

Seu ponto fraco pode ser sua pele e uma possível infecção renal. Um amor do passado pode reaparecer, mas apenas para causar problemas.

Aquário

É hora de superar problemas legais que você possa ter. Comece a se encher de energia positiva e ver sua riqueza crescer. Deixe o passado para trás e encare o presente da melhor maneira possível.

Tente não se envolver em problemas que não são seus. Fique longe de problemas e concentre-se em si mesmo. Você terá força para superar qualquer obstáculo. No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. A harmonia prevalecerá.

Peixes

Este é o momento de fazer as pazes com seu parceiro e decidir amadurecer no relacionamento. Uma surpresa financeira está a caminho. Uma viagem ou visita a parentes também chegará.

Aproveite esta oportunidade para recarregar as energias e fortalecer seus laços. Esta semana será repleta de trabalhos e possibilidade de atraso, o que pode deixá-lo mal-humorado. Tente se controlar e respire fundo.

Você precisa se proteger das energias sombrias de alguns de seus “amigos” que só o invejam. Cuide da sua saúde, especialmente da sua pele e garganta. Você adotará um animal de estimação que o fará muito feliz e o encherá de amor.