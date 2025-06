Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 27 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Hora de afastar as más vibrações da sua vida. Haverá uma revisão no trabalho para conceder aumentos e novos cargos. Você pagará dívidas do governo ou se atualizará.

Um animal de estimação. Você foi convidado para uma formatura. Resolva todas as questões legais pendentes. Você foi convidado para uma viagem e contato com a natureza; isso ajudará você a renovar suas energias.

Seus pontos fracos são colesterol e pressão alta. Você é o mais charmoso e sociável dos signos do zodíaco. Organizar reuniões familiares

Virgem

Você ouvirá sobre o nascimento de um novo bebê em sua família. Você é forte e seu temperamento é dominante em todos os sentidos. Tente não beber muito álcool ou comer demais, para não se sentir culpado mais tarde; é hora de atualizar seu visual.

Abra seu próprio negócio; isso lhe trará mais renda. O Arcanjo Rafael protege você da inveja e do mau-olhado. Formaturas e aniversários estão chegando.

Lembre-se de que seu signo é muito detalhista e gosta sempre de agradar a todos. Você pode receber um bônus ou receber dinheiro que lhe era devido.

Libra

Visualize os triunfos que o aguardam, pois a abundância está do seu lado. Tenha muito cuidado com questões familiares. A energia em casa pode estar tensa; aconselho você a não se intrometer em assuntos que não são seus.

Você receberá reconhecimento financeiro por seu desempenho profissional. Receberá um convite para se mudar para o exterior. Seu melhor dia será sexta-feira. Aproveite essa energia para resolver quaisquer pendências que tenha.

Preste atenção especial à sua saúde: seus pontos fracos esta semana podem ser sua tireoide e garganta.

Escorpião

Injete-se com boas energias, pois um novo projeto de trabalho está surgindo e renderá muito mais. É o melhor momento para investir em uma casa ou apartamento. Você sentirá estabilidade e imensa alegria ao fazer isso.

Aproveite para tomar decisões importantes e se concentrar no que você realmente deseja. Seus números mágicos que o guiarão em direção à sorte são 13, 21 e 74. Para atrair boas vibrações, suas cores de poder são amarelo e laranja.

A conexão com eles será fluida e positiva. É crucial que você reserve um tempo para si mesmo. Nem tudo na vida é trabalho.

