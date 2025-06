Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 27 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

O dinheiro está chegando rápido. Cuidado com o estresse. Visualize o que você quer na sua vida. Em termos de relacionamentos, você continuará conhecendo pessoas.

Você deve ficar atento a mudanças de emprego. A melhor coisa sobre o seu signo é a força para seguir em frente e concluir qualquer projeto. Você é muito impulsivo e controlador com seu parceiro e com os outros, mas precisa começar a controlar esse temperamento e ser feliz.

Você está terminando algumas compras para sua casa. Amigos de fora da cidade virão passar férias na sua cidade. Tente passar mais tempo com sua família. Você está planejando uma viagem a dois.

Touro

Seu elo fraco é seu estômago e intestinos. Corte laços negativos ao seu redor e com o passado. Fechamentos mensais e provas estão chegando.

Você está abrindo um negócio com um parente. Cuidado com fraudes e problemas bancários. Você está comemorando o aniversário de um membro da família.

Uma empresa internacional está procurando um emprego para você. Não seja tão teimoso em algumas situações. Continue se exercitando; o mais importante é sua saúde e bem-estar.

Há pessoas ao seu redor que são invejosas e têm mau-olhado; proteja-se. Sua felicidade é a inveja dos outros.

Gêmeos

Tente ser justo. Você vai viajar em família. Uma semana de amor sem compromisso está chegando; cuidado com gravidezes surpresa.

Cuidado com pessoas do seu passado, especialmente ex-parceiros; eles querem o machucar. Tome decisões com a razão, não com o coração.

Seus pontos fracos são os rins e a bexiga. Estes são dias para renovar sua carreira em termos de encontrar um emprego com melhor remuneração. Cuidado com a inveja dos seus colegas de trabalho.

Câncer

Cada vez que você faz aniversário, suas energias se renovam e você se fortalece. Tente colocar em dia dívidas antigas.

Continue estudando; você é muito inteligente. Você compra roupas e aproveita as promoções. Seu melhor dia da semana é quinta-feira. Esta carta, juntamente com seu aniversário, nos diz que é hora de dar uma festa para comemorar e ser mimado.

São tempos de mudança em termos de relacionamentos amorosos com pessoas de Aquário, Peixes e Áries. Presenteie-se com uma viagem de aniversário. Tente aliviar o estresse em sua vida diária com exercícios. Sempre se proteja do ciúme; não confie tanto assim.

