Essas blusas não estão mais na moda e podem fazer você parecer antiquada

Se você acha que a moda perdura com o tempo, está enganada. A moda se reinventa, e é por isso que esses tipos de blusas não estão mais na moda, então devemos evitá-las principalmente para quem tem 40 anos ou mais.

Embora tenham ocupado um lugar significativo em nossos guarda-roupas ao longo das décadas, agora deram lugar a outras tendências mais atuais que nos fazem parecer mais jovens. Não as jogue fora; elas podem voltar, mas, por enquanto, precisamos impedi-las.

Tipos de blusas que não estão mais na moda

Camisas com Gola Bob

Segundo a Lecturas, esse tipo de blusa esteve muito presente no passado e também retorna como parte da moda vintage. Caracteriza-se por ser romântica e original, já que todo o peso do look recai sobre o enfeite de pescoço e os elementos decorativos ao redor, como laços ou babados, porém, atualmente, estão muito fora de moda.

Vale ressaltar que elas contribuem para deixar de lado as estampas quadradas em qualquer blusa e top que usamos, pois no resto do ano a estampa ficou relegada, assim como as bolinhas.

Blusas transparentes

Por outro lado, 2025 está provando que blusas transparentes não são tão populares. Embora sejam uma maneira de alcançar looks com detalhes ousados ​​sem perder a elegância, influenciadores e celebridades estão conseguindo isso com outros tipos de tecidos e detalhes, então é melhor dar espaço para novos estilos.

Assimétricas

Entre os tipos de blusa que não estão mais na moda em 2025 estão os cortes assimétricos. “O que está em alta são mangas originais com um certo destaque, como mangas bufantes, ¾, mangas lanterna... Mas ter um ombro nu e o outro com algum tipo de manga é coisa de temporadas passadas”, ressalta a fonte.