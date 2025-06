Adeus leggings! As calças jogger são confortáveis e estão em alta, saiba como usá-las

Leggings são coisa do passado, e uma nova peça de roupa chegou para substituí-las em 2025: as joggers.

São calças esportivas ajustadas na cintura e nos tornozelos, oferecendo um visual confortável e elegante, especialmente se você souber como combiná-las.

Elas vêm em diferentes tons, como preto, bege, branco e cinza, e você pode usá-las de várias maneiras aos 50 anos se quiser um visual sofisticado e chique. Aqui mostramos essas opções.

Looks com joggers para estar mais elegante e confortável

Joggers com body e tênis sem cadarço

Se você quer estar elegante e confortável em qualquer ocasião, pode usar joggers cinza ou bege com um body.

Esta peça ficará muito chique e moderna, e você pode complementá-la com tênis sem cadarço e uma bolsa chique e, claro, adicionar joias para elevar o visual.

Calça jogger com jaqueta jeans e sandália rasteira

Outra maneira de usar calça jogger com classe e um visual jovem e confortável é com uma blusa branca ou preta e uma jaqueta jeans.

Combine este look com sandálias rasteiras, uma bolsa chique, óculos de sol e até mesmo um chapéu se quiser dar um toque de estilo ao seu visual.

Calça Jogger com Blazer e Tênis

Se você quiser amenizar seus 50 anos em 2024, pode usar calça jogger com uma camiseta ou body de tom neutro.

Complemente este look com um blazer preto ou bege e combine com tênis para um look ainda mais confortável, ou, se preferir, com sandálias.

Calça Jogger e Blusa com Salto

Você também pode usar uma calça jogger bem elegante com uma blusa de tom neutro e salto.

Para adicionar elegância extra a este look, use uma bolsa chique, óculos de sol e algumas joias para se destacar onde quer que vá.

Calça Jogger com Casaco Longo e Tênis

Para outro look bem sofisticado, você pode usar uma calça jogger com camiseta, body e um casaco longo.

Para maior conforto, combine-a com tênis e adicione uma bolsa e óculos de sol que vão te fazer brilhar em qualquer ocasião.