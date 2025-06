Confira as revelações do tarot, deste domingo (22), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nesta fase, o tarot destaca que você vive uma vida amorosa em alta. Aproveite os momentos a dois, compartilhando carinhos e experiências.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Seus esforços estão prestes a receber as recompensas merecidas. Então, não desista e siga em frente como um bom capricorniano (a).

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, o amor pode assumir um tom nostálgico e ajudá-lo a se reconectar com o que você realmente deseja. Viajar pode ser agradável se você explorar a culinária ou a cultura local.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, o tarot desca que o progresso esperado está acontecendo gradualmente, mesmo que não seja óbvio de imediato. Não desista.

Texto com informações do site The Hindustan Times