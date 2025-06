As revelações do tarot deste domingo (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, deste domingo (22), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, o tarot destaca que planos de viagem podem ser relaxantes se você deixar espaço para a espontaneidade. Aproveite.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A vida em família é emocionalmente gratificante, lembrando você de sua forte rede de apoio. Já a vida amorsa parece casual, mas reconfortante, e pequenos gestos terão um grande impacto.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O crescimento acadêmico e profissional pode vir com desenvolvimentos inesperados, portanto, mantenha seus esforços consistentes.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Os planos de viagem podem sofrer atrasos, tornando-se um bom momento para fazer uma pausa e recarregar as energias. No geral, o progresso lento e constante levará ao sucesso. Mantenha a calma e esteja aberto a mudanças.

Texto com informações do site The Hindustan Times