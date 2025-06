As revelações do tarot deste domingo (22) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste domingo (22), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Embora sua família continue sendo uma forte âncora emocional, o clima pode parecer um pouco desconectado. Em vez de pensar demais, tente uma comunicação franca.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No âmbito acadêmico e financeiro, manter a consistência sem pressa será a chave para o progresso.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Situações familiares podem trazer emoções conflitantes, então confie no humor e na empatia. Viagens são administráveis, mas exigirão um planejamento melhor.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A vida amorosa pode parecer desanimadora nesta fase, encorajando você a desenvolver empatia e aprofundar sua compreensão. Siga em frente.

Texto com informações do site The Hindustan Times