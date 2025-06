Os signos que tomam decisões no amor este fim de semana

Mais um fim de semana chegou e alguns signos do zodíaco passam por momentos decisivos em sua vida amorosa.

Confira quais são:

Capricórnio

Um novo amor espera por você, e você se sentirá maravilhoso, mas precisará ter coragem e sabedoria para levar a diante. Medite e comece a refletir sobre o que realmente deseja, isso atrairá todas as boas energias ao seu redor e o protegerá.

Aquário

Você terá um fim de semana cheio de liberdade e boas vibrações. Dias perfeitos para sair e estar em contato com a natureza. Você decide ser livre em todos os sentidos, então tome cuidado com amigos que podem confundir afeto com amor. Certifique-se de deixar seus sentimentos claros para evitar mal-entendidos.

Peixes

Neste fim de semana, você se reinventará completamente. Não se prenda a pensamentos que não são bons para você, principalmente no amor. Se esse parceiro não for o ideal para você, é melhor conversar e dar um tempo. Você prioriza a si mesmo e a sua felicidade agora. Energias positivas o cercam, então aproveite este momento para fazer todas as mudanças que deseja.

