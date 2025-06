Os signos que lidam com sentimentos intensos no amor

A vida amorosa pode estar mais intensa para alguns signos do zodíaco durante o penúltimo fim de semana de junho de 2025.

Confira quais são:

Câncer

Cuidado com fofocas; não fale muito. Um amor do passado pode retornar, mas será apenas uma lembrança. As relações devem ser levadas com calma e aproveitadas antes de serem levadas a sério. Continue focando mais em você do que em qualquer outra coisa.

Leão

Hora de controlar alguns impulsos e buscar a calma, principalmente quando se trata de amor. Seja prudente e conheça novas pessoas compatíveis com você. Problemas podem ser afastados quando você não pula etapas nos relacionamentos.

Virgem

Você chama a atenção no amor e isso pode trazer mais opções, mas também alguns problemas. Lembre-se de que é momento de colocar a cabeça no lugar para encontrar o que procura. A fertilidade estará em alta.

