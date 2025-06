Essas são os novos jeans que estilizam seu look e prometem destronar as calças skinny

As calças jeans skinny têm sido as favoritas devido aos seus inúmeros benefícios para um visual moderno e confortável.

No entanto, em 2025, outras calças chegaram para derrotá-las, e há muitas maneiras de estilizá-las.

Estas são as calças jeans slim, um modelo de calça com um corte justo e justo ao corpo, mas não tão justo quanto as skinny.

Este tipo de calça é mais justa nos quadris e coxas e levemente alargada na parte inferior, afinando a silhueta e proporcionando um corpo espetacular.

Elas também são muito versáteis, e há muitos modelos: algumas que chegam aos tornozelos, outras mais longas, então há uma variedade para escolher a que melhor se adapta ao seu corpo e se adapta ao seu formato.

A melhor parte é que elas são superconfortáveis ​​e se adaptam a looks casuais ou bem elegantes, dependendo da ocasião. Sem dúvida, elas farão você parecer moderna e estilosa. Vamos te contar como usá-los em 2025.

Como usar jeans slim, a calça que é tendência em 2025

Calça jeans slim com camisa

Essa calça jeans slim é muito confortável e versátil, e você pode usá-la para um look elegante combinando-a com uma camisa.

Para complementar este look, você pode optar por saltos agulha ou sapatilhas; de qualquer forma, você ficará sofisticada e moderna.

Calça jeans skinny com suéter

Outra maneira de combinar essas calças chiques e modernas é com um suéter, prendendo-o na frente e deixando-o solto atrás.

Combine este look moderno com botas de cano curto brancas ou pretas para um visual estiloso e elegante.

Calça jeans skinny com camiseta

Se você quer algo mais despojado e chique, opte por uma camiseta para usar com esse tipo de calça jeans.

Acessórios: tênis e, para dar um toque especial ao visual, uma bolsa pequena e acessórios elegantes que te destaquem.

Calça jeans skinny com blazer

Você também pode usar uma calça jeans skinny com uma camiseta ou camisa e complementá-la com um blazer para um look que vai do escritório a um encontro.

E dependendo da ocasião, combine com tênis, salto ou bota de cano curto — de qualquer forma, o look ficará chique.