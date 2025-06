Confira as revelações do tarot, deste sábado (21), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Viajar pode ser revigorante se você estiver aberto a explorar destinos não convencionais. O tarot também destaca que mesmo o progresso lento é algo significativo, então reconheça seus esforços diários.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A vida amorosa é especialmente reconfortante nestaa fase, então valorize os momentos compartilhados. Os planos de viagem podem ser bonitos ​​e aventureiros, aproveite.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os resultados esperados podem ficar aquém das expectativas, mas use isso como combustível para se concentrar novamente. O tarot também destaca que melhorias ou reformas em imóveis podem agregar valor, desde que todos os detalhes sejam devidamente considerados.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Viajar é sempre uma experiência, no entanto, pode não ser tão gratificante. Por isso, evite lugares conhecidos por aglomerações.

Texto com informações do site The Hindustan Times