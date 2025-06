As revelações do tarot deste sábado (21) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, deste sábado (21), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

As perspectivas de imóveis parecem positivas e um negócio promissor ou andamento da burocracia são prováveis nesta fase. Além disso, no geral, revisar sua estratégia pode aumentar a clareza e o foco.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Planos de viagem cancelados podem ser decepcionantes, mas podem levar a alternativas melhores. Nesta fase, a consistência continua sendo seu superpoder.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca para hoje que a vida amorosa parece mágica e emocionalmente nutritiva, oferecendo segurança e profundidade. Rotas de viagem oferecem conforto, enquanto novas aventuras podem precisar esperar.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Nesta fase, o tarot destaca que, na vida amorosa, é necessária uma comunicação franca, evitando rodeios que podem se tornar problemas ainda maiores.

Texto com informações do site The Hindustan Times