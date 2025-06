As revelações do tarot deste sábado (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (21), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, o tarot destaca que atrasos em viagens podem frustrá-lo, então respire fundo e evite reservas impulsivas.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A dinâmica familiar pode parecer imprevisível nesta fase, mas manter a calma ajudará a aliviar as tensões. Os planos de viagem parecem responsáveis ​​e gratificantes se você evitar sobrecarregar seu itinerário.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Academicamente, continue se esforçando, porque crescimento lento ainda é crescimento. Deixe a criatividade ser seu maior trunfo nesta fase.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Viajar pode trazer clareza mental e servir como uma jornada interior. O ímpeto acadêmico pode desacelerar, mas revisar suas estratégias de estudo ajudará nesta fase.

Texto com informações do site The Hindustan Times