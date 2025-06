O que é um ‘princeso’? O termo que zomba dos homens por não serem “machos alfa”

O termo não é novo; ele surgiu em 2016. Mas em tempos como estes, em que os homens votam cada vez mais em retórica de direita e seguem figuras como Temach ou Joe Rogan, vale a pena perguntar: devemos chamá-los de “princesos” por não adotarem os papéis de gênero esperados delas, ou isso é justificado por sua má educação emocional?

Existem milhares de vídeos no TikTok, onde o termo é bastante popular. Há quem afirme que esses são homens que nem se cuidam, que esperam que a mulher decida e que são “homens sustentados”.

Eles se opõem ao que as mulheres dizem, que têm laços não resolvidos com suas mães — e culpam as mães por criarem esses filhos eternos. Isso pode ser verdade, mas será que a culpa é realmente só da mãe — assim como El Temach culpa Shakira, uma mãe solteira em um continente cheio delas, pelo “maneirismo” de Sasha? — e eles realmente colocam muitos obstáculos no caminho do desenvolvimento de um relacionamento.

Por isso, esses homens são chamados de “princesos”. Eles nem pagam metade da conta e são verdadeiramente “inúteis” quando se trata de fazer o mínimo e construir, querendo tudo para si. Aparentemente, até mesmo o comportamento “digno de uma mulher” é rotulado dessa forma de forma problemática. Isso ocorre porque reforça ainda mais os estereótipos de gênero, segundo os quais os homens devem ser o “alfa”, o provedor e o fazedor, deixando aqueles que não querem e aqueles que se ressentem das mulheres e de seus movimentos como cidadãos de segunda classe. E isso também inverteu o jogo.

“Princesos são homens que impõem limites”

Então, em meio às explicações e zombarias sobre “princesos”, há vários problemas: retratar o gênero feminino como inferior, para começar, os mais metódicos explicam.

Há também a conversa perigosa, como acontece hoje, sobre energia “feminina” e “masculina”, onde certos papéis de gênero devem ser cumpridos: a mulher é quem recebe e espera tudo, e o homem é quem “faz” tudo, como se não tivessem se passado séculos desde que lutamos contra isso.

Agora, na manosfera, há criadores de conteúdo que explicam que isso é uma zombaria das mulheres para aqueles que as deixam cansadas de fazer tudo por eles (porque elas são claramente as inimigas).

Que elas também valem a pena. Que assim como existem falsas acusações e “feministas malucas”, existem mulheres que não valem a pena.

É por isso que em um vídeo, por exemplo, de Omel Frías, onde ele explica que os homens também se valorizam, os comentários dos homens variam desde princesas da Disney até aqueles que são “príncipes pró-Max”.

Criadores de conteúdo como Lorena Vaz também os defendem: eles exigem reciprocidade

No entanto, há explicações um pouco mais focadas. No caso do argentino Emmanuel Nanclares, ele alude à imaturidade emocional dos homens de hoje (embora Candace Bushnell, de “Sex and the City”, tenha reclamado disso há trinta anos) e à sua falta de comprometimento.

No entanto, isso também se aplica às mulheres

Precisamos rever quais discursos permanecem divisivos na cultura atual e na maneira como nos relacionamos, especialmente em tempos em que há um consenso quase universal em relação à regressão dos direitos de muitas mulheres e em que a solidão e a raiva masculinas são validadas pela política e pela sociedade.