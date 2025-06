Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

O baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha entrega revelações para a vida dos signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Leão – Cartas 30 e 23

Boas notícias chegando para alegrar os próximos dias e sua vida como um todo. Lembre-se que quando a sorte chega, é hora de aproveitar ao máximo e elevar sua energia, não cair em pessimismos que podem fazer você só perder tempo e prosperidade.

Libra – Carta 16 e 11

Uma intuição poderosa atua na sua vida agora e é preciso ter cuidado para não se sobrecarregar. Tente levar tudo bem e com alegria para poder aproveitar os caminhos abertos e não perder tempo com preocupações e ansiedades que por vezes não correspondem a realidade.

Virgem – Cartas 5 e 22

ANÚNCIO

Uma parceria ou negócios trazendo lucro. Fique de olho nas pessoas que se aproximam e mantenha sempre um justo equilíbrio para que a prosperidade continue.

Escorpião – Cartas 8 e 21

Não se feche mais para as possibilidades no amor e nos negócios. Use sua intuição e se mantenha firme em coragem para poder abrir as portas daquilo que é bom e duradouro. O passado deve ser superado.

Leia mais:

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os 4 signos que devem ter cuidado com as palavras nesta quinta-feira (19)

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 22 de junho de 2025