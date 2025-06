Os 4 signos que devem ter cuidado com as palavras nesta quinta-feira (19)

A quinta-feira, 19 de junho de 2025, pode ser mais intensa para alguns signos do zodíaco que tendem a ter a comunicação afetada e precisam de cuidado com as palavras.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Virgem

Se a sua intuição diz para ser mais reservado e não contar muito para as outras pessoas, ouça esse aviso e prossiga com cautela. A honestidade nas relações é importante, mas é preciso ter a mente equilibrada para se expressar de forma construtiva e evitar ser interpretado da forma errada.

Escorpião

Aceite que hoje é um dia de maior lentidão e prefira descansar, inclusive de algumas palavras e assuntos. Tenha cuidado para não descontar frustrações e pense duas vezes antes de escolher o que irá dizer, especialmente diante de assuntos mais delicados ou com pessoas importantes.

Sagitário

ANÚNCIO

A comunicação estará mais complexa hoje e é melhor focar em aguçar os próprios sentidos ou a intuição para não se atrapalhar. Lembre-se que aquele que sabe observar ao redor e ser mais cuidadoso tende a escolher melhor o caminho para chegar onde deseja ou solucionar problemas.

Capricórnio

Com a intensidade em alta e muita coisa acontecendo, é preciso saber lidar com alguns obstáculos e ser mais cuidadoso com a própria comunicação. Não deixe que seu caminho seja dificultado pela pressa e impulsividade. Se fortaleça com a calma e sabedoria que já adquiriu das suas experiencias.

Leia mais: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 22 de junho de 2025