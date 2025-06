Olá, biquínis! Esta é a tendência para suas próximas férias: perfeito para todos os tipos de corpo

Biquíni para as próximas férias

O verão está um pouco distante, mas é uma das estações mais esperadas do ano para os turistas que já estão ansiosos para aproveitar o sol, a areia e o mar, ou pelo menos para os sortudos que poderão desfrutar de um destino paradisíaco para esquecer o estresse do dia a dia.

Como sabemos, existem diversas peças favoritas para cada estação, e para o verão, a resposta é clara: um bom biquíni faz toda a diferença, e celebridades como Sofía Vergara sabem disso perfeitamente.

No entanto, há quem ainda tenha medo de usar essa peça reveladora, pois alguns ainda sentem a pressão social de exibir o corpo perfeito com esse tipo de peça: barriga chapada, cintura fina e pernas longas. Mas isso acabou!

Há uma tendência que já existe há anos e que está sendo “reciclada” para 2025 e promete ser digna de todos os corpos. Chega de inseguranças na hora de se vestir. Este será o seu maiô favorito se você quiser exibir sua silhueta na praia nas suas próximas férias. Seja a diva que você é.

O biquíni de cintura alta está de volta à moda

A tendência, outrora adorada por Marilyn Monroe, está se tornando uma das favoritas entre as mulheres contemporâneas. O ícone dourado de Hollywood sabia exatamente como exibir um corpo espetacular e, ao mesmo tempo, quebrar estereótipos.

Embora os biquínis sejam frequentemente considerados peças excessivamente reveladoras que costumam chamar a atenção no provador, há um que foi aprovado por este ícone de Hollywood e é a opção perfeita para quem quer mostrar um pouco de pele, mas ainda valorizar o corpo, ajudando a esconder gordurinhas incômodas e até mesmo valorizar a barriga.

O biquíni de cintura alta será uma das grandes tendências deste ano. É um conjunto de duas peças com cintura alta. Isso significa que ele é mais alto do que um biquíni convencional, podendo cobrir ou até mesmo passar do umbigo.

Este formato permite que as mulheres que ousam usá-lo exibam um corpo esguio e definido, realçando suas curvas e alongando as pernas.

Em quem um biquíni de cintura alta fica bem?

O efeito “barriga chapada” só poderia ser alcançado com biquínis de cintura alta, que estão emergindo como uma das tendências campeãs do verão e sendo endossados ​​pela Harper’s Bazaar, que aponta um efeito adelgaçante entre seus benefícios:

“Além do seu apelo estético óbvio, muitas mulheres preferem esse corte por seu conforto e adaptabilidade. Ele proporciona um efeito adelgaçante sem a necessidade de estruturas rígidas e pode ser facilmente combinado com tops envolventes, cruzados ou de um ombro só.”

Por isso, ele é recomendado para qualquer tipo de corpo e é uma das apostas mais seguras para exibir um corpo invejável nas suas próximas férias.