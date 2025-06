Adeus acrílicas: as unhas japonesas estão tomando conta com esses 4 designs que valorizam suas mãos

As unhas de acrílico são uma tendência há muito tempo, pois adicionam elegância e estilo às suas unhas, mas podem ser prejudiciais. É por isso que uma nova tendência chegou em 2025.

Manicure japonesa, uma técnica que foca no cuidado das unhas com produtos naturais, oferecendo um acabamento tão bonito e elegante quanto o acrílico, mas sem danificá-las.

Com esta manicure, você terá unhas saudáveis, fortes e com brilho natural, deixando-as ainda mais bonitas e elegantes, pois seus designs são muito delicados e minimalistas.

Designs de manicure japonesa, os favoritos de 2025 para unhas saudáveis ​​e elegantes

Unhas de flores

As unhas de flores são as mais delicadas e elegantes e podem ser usadas em unhas curtas ou longas. E a melhor parte é que, com uma manicure japonesa, você não danificará suas unhas nem as colocará em risco.

Você pode usar uma base nude ou com glitter e usar flores ao redor de cada unha, e pode até adicionar strass para um acabamento mais glamoroso, se desejar.

Unhas nude com strass

Você também pode arrasar com unhas nude com strass nesta manicure japonesa que adicionará classe e estilo às suas unhas.

Aplique esmalte nude e coloque strass prateados na base de cada unha ou em algumas delas para um design sofisticado que combina com tudo.

Manicure Francesa

Outro design clássico e muito elegante que você pode usar com este tipo de manicure japonesa são as unhas francesinhas.

Basta usar uma base de glitter ou esmalte nude e um traço branco nas pontas, selando novamente com glitter para um visual chique.

Unhas em tom pastel

Se você quer algo mais colorido, pode usar unhas em tom pastel neste tipo de manicure japonesa, exibindo um tom diferente em cada unha.

Opte por tons como rosa, roxo, verde, azul-claro e amarelo pastel em cada unha para uma manicure original e muito elegante.