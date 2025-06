Motorista de aplicativo acusado de estuprar mulher está foragido

Um motorista de aplicativo está foragido depois que uma mulher de 23 anos procurou a polícia para denunciá-lo por estupro, em Cuiabá.

De acordo com o portal de notícias Alo Chapada, a vítima contou que o crime ocorreu após ela sair de um bar em Várzea Grande e aceitar o convite do condutor para ingerir bebida alcoólica com ele, durante a madrugada.

No boletim de ocorrência consta a jovem havia solicitado uma corrida no aplicativo 99, após deixar um bar e o motorista então a convidou para ir até a casa dele, onde passaram a madrugada bebendo cerveja e jogando sinuca. A vítima contou que, após esse momento, perdeu a consciência e não se lembra do que aconteceu.

Ela relatou que acordou no local sem a calcinha e percebeu que o homem estava nu ao seu lado. Foi então que suspeitou de ter sido estuprada e procurou a polícia para relatar o caso.

O suspeito foi descrito como pardo, obeso e aparentando cerca de 45 anos. A mulher passou por exame de corpo de delito e a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher acompanha a investigação.

