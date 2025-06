Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A clareza profissional pode chegar por meio da orientação de um mentor ou consultor de confiança. Nesta fase, o calor emocional envolve sua vida familiar, e seu relacionamento amoroso provavelmente será afetuoso e de apoio mútuo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No trabalho, as avaliações de desempenho podem oferecer insights valiosos que contribuem para o seu crescimento. As interações familiares podem desencadear alguma rivalidade entre irmãos, mas a empatia pode amenizar as coisas rapidamente.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No trabalho, suas ideias têm o potencial de inspirar e liderar, trazendo-lhe o merecido reconhecimento. Em casa, a sensação de união é profundamente reconfortante.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, a vida familiar é acolhedora, especialmente através do vínculo com os irmãos mais velhos. Já a vida amorosa pode precisar de mais abertura, mas sua sinceridade se destacará.

Texto com informações do site The Hindustan Times