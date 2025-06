As revelações do tarot desta quarta-feira (18) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quarta-feira (18), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Evite crises emocionais em casa e pratique a comunicação consciente para manter a paz. A vida amorosa pode parecer tranquila, então aproveite esse tempo para ouvir mais e falar menos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No trabalho, os esforços em equipe podem lhe render elogios ou reconhecimento. A vida em família é emocionalmente gratificante, lembrando você de sua forte rede de apoio.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

No trabalho, é provável que haja uma sensação de realização, com projetos se aproximando da conclusão. Os laços familiares podem exigir paciência e tolerância extras, pois cada relacionamento segue seu próprio ritmo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Os laços familiares oferecem conforto, enquanto os relacionamentos românticos podem exigir uma comunicação mais clara. Os planos de viagem podem sofrer atrasos nesta fase, tornando-se um bom momento para fazer uma pausa e recarregar as energias.

Texto com informações do site The Hindustan Times