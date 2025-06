As revelações do tarot desta quarta-feira (18) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

(AtlasStudio/Imagem de atlascompany no Freepik - Ilustração)

Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Financeiramente, uma oportunidade ou avanço repentino pode aproximá-lo de suas metas de poupança. As atividades importantes provavelmente brilharão, com grandes chances de reconhecimento ou sucesso.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No trabalho, adaptar-se a novas políticas ou mudanças pode mantê-lo alerta de uma forma positiva. Nesta fase, a vida amorosa se ilumina e as conexões emocionais podem se tornar mais profundas e gratificantes.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Obstáculos profissionais podem desencadear dúvidas, mas enfrentá-los ajudará você a desenvolver força interior. Sua vida amorosa provavelmente será intensa e cheia de emoção.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A paz familair é reconfortante, oferecendo força emocional e segurança. Financeiramente, deixe o estresse de lado e evite decisões impulsivas.

Texto com informações do site The Hindustan Times