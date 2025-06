Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Imperador

Você terá a força e a oportunidade de aumentar sua sabedoria e riqueza em seu próprio negócio.

Touro - Carta O Carro

Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje; administre seu tempo.

Gêmeos – Carta A Estrelha

Dias de muita força para superar o passado que o está prendendo; é uma maneira de se transformar em direção ao sucesso,

Câncer - Carta A Lua

Evite cair em falsos compromissos e abra bem os olhos sobre as outras pessoas.

Leão - Carta O Sol

Você irá superar todas as dificuldades financeiras. Dê um passeio sob os primeiros raios de sol, pois isso alimentará sua energia positiva.

Virgem - Carta O Mundo

Momento de alcançar o crescimento profissional. Seus esforços finalmente serão reconhecidos e você receberá uma oferta de posição de liderança.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

Mudanças positivas em todas as áreas da sua vida.

Escorpião – Carta O Julgamento

Nao tema mais o que as pessoas podem dizer e assuma a coragem de ser verdadeiro.

Sagitário – Carta A Torre

Aprenda a desapegar e deixar aquilo que não é para você ir embora.

Capricórnio – Carta O Sol

A qualquer hora do dia, observe-o ou esteja sob o Sol para recarregar as energias. Peça que sua energia positiva cresça e vá em busca de uma vida melhor.

Aquário – Carta Os Amantes

Tente conversar com essa pessoa e fazer as pazes para evitar conflitos.

Peixes – Carta A Justiça

A energia significa mudanças, liberdade e aventura para o seu signo.