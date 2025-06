Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 21 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Você pode estragar uma oportunidade se não parar para pensar. O passado está batendo à sua porta. Nem todas as memórias são feitas para serem revividas. Casais tomam uma decisão juntos, mesmo que não concordem no início. Uma conexão intensa com alguém que não mora perto. Cuidado para não idealizar uma relação.

Capricórnio

Um término ou separação liberta, mesmo que você ainda não perceba. Alguém está guardando rancor de você por algo que você não esclareceu. Diga a verdade, sem rodeios. Mudanças de planos por motivos externos. O apoio mútuo será fundamental nas relações. Alguém com forte carga emocional aparecerá; cuidado ao se envolver.

Aquário

Uma surpresa e um sonho que trará sinais. Comportamento estranho do seu parceiro. Você tem a sensação de que algo está acontecendo, e você está certo. Comunicação difícil e terceiras pessoas tentando interferir na sua relação. Leia os sinais com atenção. Alguém pode mentir sobre não ter um parceiro.

Peixes

Sinais que revelam. Hora de ter cuidado com as palavras. Nostalgia por alguém do seu passado que reaparece. Você pode ter certeza sobre um grande amor. Sentimentos à flor da pele. Casais podem ter tensões por questões familiares ou financeiras. Alguém inesperado se comunica com você.

