Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião r. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Uma conversa crucial sobre mudança. Algo se estabiliza após uma discussão ou afastamento. Desacordo sobre uma situação envolvendo filhos. Você vai querer romper com a rotina. Forte atração, mas com avisos claros. Cuidado com alguém que esteja sendo falso.

Virgem

Reconsiderando suas alianças. Você tenta não demonstrar como se sente, mas seu corpo demonstra. Hora de tomarem decisões financeiras juntos. Alguém mais maduro retorna. Vocês decidem se dão outra chance. Sua intuição é aguçada; use-a.

Libra

É hora de conversar com alguém que estava afastado. Seu coração se divide. O presente exige mais comprometimento. Dúvidas que são esclarecidas no meio de uma crise ou discussão. Alguém com quem você teve problemas volta, mas não da mesma forma. Uma relação pode esfriar.

ANÚNCIO

Escorpião

Cuidado com manipulação. Silêncio nem sempre significa consentimento, e você tem algo a dizer. Mal-entendidos devido à falta de tempo ou ciúmes escondidos. Conexão sexual intensa, mas falta de clareza emocional. Uma desculpa pode chegar.

Leia mais: Os signos mais compatíveis no amor esta semana

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de junho de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de junho de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 20 de junho de 2025