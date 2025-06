Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 21 de junho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Alguém do seu passado retorna com uma proposta, mas você não é mais o mesmo. Se estiver em dúvida, fale. O silêncio pode ser mal interpretado. Casais precisam aliviar os fardos e buscar o equilíbrio sem culpa. Alguém está observando você mais do que você imagina. Encontro inesperado.

Touro

Um plano fracassa, mas surge um melhor. Não deixe a rotina ofuscar o que você construiu no amor. Uma das partes de um casal quer seguir em frente mais rápido e é preciso dialogar. Alguém que sempre foi “apenas amigo” está mostrando um lado diferente; não ignore.

Gêmeos

Uma conversa com alguém mais jovem lhe ensinará algo que você não esperava. Palavras meio ditas criam confusão. Seja direto, mas não agressivo. Casais lidam com diferenças de expectativas ou prazos. Encontrem um meio-termo. Atração por alguém que conheceu a pouco tempo. Vocês se abrem para novas experiências.

ANÚNCIO

Câncer

Um pensamento revelador. A ternura retorna. Um reencontro ou reconciliação que cura feridas. Uma mudança juntos no relacionamento. Alguém que você não via dessa forma antes agora é interessante para você. Abra seus olhos, mas também seu coração.

Leia mais: Os signos mais compatíveis no amor esta semana

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de junho de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de junho de 2025

Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 20 de junho de 2025